Flagrante: suspeitos de tentativa de homicídio são presos em Sobral

Os acusados já tinham passagens pela polícia; junto com eles foram apreendidas uma arma de fogo, munições e quantia em dinheiro

Dois homens foram presos durante a manhã deste domingo, 1°, no município de Sobral, a 234 km de Fortaleza, acusados de uma tentativa de homicídio. Junto com a dupla, foram encontradas munições, uma arma de fogo e quantia em dinheiro, além do veículo que era utilizado nos crimes.

Ambos os suspeitos, identificados como Thiago Quirino Lopes, 23, e Gutielly Freitas de Souza, 31, já possuem antecedentes criminais. O histórico de Thiago inclui crimes de roubo a pessoa e resistência. Gutielly, por sua vez, já havia sido preso em janeiro deste ano por estelionato e possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, roubo, homicídio doloso, contravenção penal e receptação.