Mais de 20 veículos estacionados no Detran são danificados após incêndio

Na ocasião, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), dois funcionários estavam presentes, identificados como Mateus Ximenes Prado e João Dilson Gomes. Eles não foram atingidos.

Um incêndio em vegetação, de média proporção, foi registrado nesta sexta-feira, 8, e danificou 23 veículos que estavam estacionados no pátio de apreensão do Detran, em Sobral , a 234,8 km de Fortaleza.

O espaço é vizinho à Escola Yedda Frota, e, segundo pessoas que estavam no local, o fogo estava quase chegando no muro da unidade de ensino.

Para conter o fogo, os bombeiros muniram de mangueiras, abafadores e bombas costais. A guarnição de serviço ABT-45 e IRSO | AT 18, acionada pela Ciops, chegou ao local e debelou o incêndio.

De acordo com o tenente-coronel Moraes, “os seguranças do Detran abriram as portas para que a viatura entrasse e fizesse o combate. Foram utilizados um total de 30 mil litros de água, duas viaturas grandes de 10 mil litros, e duas pequenas de cinco mil litros, utilizamos duas equipes para conter”.

“Graças a ação rápida das equipes de serviço evitou que atingissem mais veículos que estavam no pátio — ele é bem extenso”, ressalta o tenente-coronel. (Colaborou Gabriela Monteiro, Especial para O POVO)

Imagens do incêndio registrado na vegetação, em Sobral