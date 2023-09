PRF intensifica fiscalização no "feriadão"; saiba trechos com mais acidentes

No Ceará, a PRF realizará comandos específicos com foco na redução do número de acidentes, combate à embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens indevidas e controle de excesso de velocidade.

Segundo informações da PRF, é esperado um aumento significativo no fluxo de veículos nas rodovias. A operação faz parte do calendário nacional da PRF e ocorre de forma simultânea em todo o País.

Buscando garantir maior segurança, conforto e fluidez no trânsito das rodovias federais do estado, a Operação contará com reforço de policiamento e fiscalização nos trechos e horários considerados críticos, sendo estes classificados a partir de levantamentos estatísticos e análise da gestão operacional da PRF.

Além da convocação de efetivo extra, as equipes de todos os postos operacionais da PRF no Ceará serão empregadas estrategicamente. A PRF pode ser acionada pela população por meio do telefone 191.

Em nota, a PRF informou que não haverá restrições de tráfego nas rodovias federais no Estado. “A Polícia Rodoviária Federal no Ceará informa que, durante o feriado prolongado, compreendido entre os dias 7 e 10 de setembro de 2023, não haverá restrição de tráfego para combinações veiculares de carga e veículos com dimensões especiais nas rodovias federais do Estado. A PRF ressalta que as restrições são estaduais e, em caso de viagem interestadual, o condutor deverá verificar a questão nos estados que estiverem em seu itinerário.”

Veja os dez trechos com maiores índices de acidentes graves nas rodovias federais no Ceará

BR 020 - km 70 a 90: especialmente, o trecho urbano de Tauá;



BR 020 - km 360 a 370: próximo ao acesso a Itapebussu;



BR 116 - km 0 a 30: trecho metropolitano de Fortaleza;



BR 116 - km 50 ao 60: entre os Pacajus e Chorozinho;



BR 116 - km 370 ao 380: trecho urbano de Icó;



BR 116 - km 470 a 490: especialmente, o trecho urbano de Brejo Santo;



BR 222 - km 0 ao 10: av. Mister Hull, trecho urbano de Fortaleza e Caucaia;



BR 222 - km 130 ao 160: especialmente, o trecho urbano de Itapajé;



BR 222 - km 190 a 220: especialmente, o trecho urbano de Sobral;



BR 304 km 40 ao 60: especialmente, o trecho urbano de Aracati.