Apontado como líder de facção, Celim da Babilônia é absolvido em acusação de homicídio

O crime ocorreu em 2015, e o homem era apontado como mandante do assassinato. Júri votou por absolvição do réu

Crédito: Tribunal de Justiça do Ceará

Auricélio Sousa Freitas, também conhecido como “Celim da Babilônia”, foi absolvido, na última segunda-feira, 4, por júri popular no julgamento de um homicídio que aconteceu em 2015.



O réu, que é apontado pela investigação como líder de uma facção criminosa cearense, foi acusado de ter sido o mandante do assassinato de Paulo Anderson da Silva. Auricélio estava preso na época do crime e era suspeito de ter ordenado a morte da vítima de dentro do presídio.