Doenças cardiovasculares são a maioria dos atendimentos do Samu Ceará

Doenças cardiovasculares foram as principais causas de acionamento do Serviço Móvel e Urgência (Samu) Ceará, no primeiro semestre de 2023. Os casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) lideram a lista, com 1.867 atendimentos, seguidos por casos de Infarto Agudo Miocárdio (IAM), com 1.377. Os dados são do boletim de indicadores do Samu 192 Ceará, publicado no último dia 18 de agosto.

Esta é a primeira vez que o documento é disponibilizado pelo serviço, o objetivo é viabilizar pesquisas com base nas informações apresentadas.

No caso das doenças cardiovasculares , o Samu faz uso — quando indicado — de trombolíticos, uma medicação capaz de desobstruir as artérias afetadas pelo IAM. O remédio é administrado de forma precoce nas ambulâncias e, de acordo com o boletim, em quase seis anos, 1.676 pacientes já foram beneficiados com o uso do medicamento, no Ceará. Veja o gráfico: