Homem investigado por latrocínio é preso em Sobral

Um homem, de 23 anos, foi preso preventivamente nesta quinta-feira, 3 de agosto, por roubo realizado em abril deste ano. Ele também é investigado por envolvimento em crimes de roubo e tentativa de latrocínio em Sobral, cidade a 234,8 km de Fortaleza.

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva referente a um roubo armado, em março deste ano, no qual dois homens teriam tomado uma motocicleta e deixado a vítima do crime lesionada na Serra da Meruoca.

Com as investigações, o veículo foi encontrado e policiais concluíram que ele teria participação no crime. O caso continua sendo investigado em busca de outros participantes.

O homem preso nessa terça-feira também é investigado por uma tentativa de latrocínio em abril deste ano, quando dois homens invadiram uma casa no bairro Colinas, em Sobral.

Na ocasião, uma pessoa foi atingida por disparo de arma de fogo, mas foi socorrida e levada a uma unidade de saúde. Outro homem, de 20 anos, foi preso ainda em abril pelo crime. O caso também segue em investigação.

A prisão do suspeito nessa terça-feira foi fruto de uma ofensiva que teve apoio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral e auxílio operacional da equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD). Ele foi encaminhado à Delegacia Municipal de Sobral, onde o mandado foi cumprido.