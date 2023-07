Advogado, bancário aposentado e zelador são mortos durante confraternização em Sobral

Não há informações sobre a motivação do crime. O acusado fugiu por um matagal e segue sendo procurado

Crédito: via WhatsApp O POVO

Um advogado, o irmão dele bancário aposentado e um amigo dos dois foram mortos no distrito de Rafael Arruda, em Sobral, no Ceará. O triplo homicídio aconteceu na segunda-feira, 24, quando as vítimas, que estavam em uma confraternização, foram esfaqueadas por um homem.

Outros participantes da confraternização fugiram e sobreviveram ao ataque criminoso. Esse é o segundo triplo homicídio em 72 horas no Ceará, sendo o primeiro em Horizonte, onde avós e neto foram mortos no sábado, 22.

De acordo com fontes ligadas ao setor da Segurança Pública, as vítimas são o advogado Raimundo Nonato Arruda, o bancário aposentado Anastácio Arruda, que era irmão de Raimundo, e o amigo dos dois, Manuel Procópio, zelador da residência.

O suspeito do crime é um morador da região de Sobral que teria chegado ao local em uma bicicleta. Não há informações sobre a motivação do triplo homicídio.

Conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que confirmou o crime, o autor fugiu para uma área de matagal e segue sendo procurado. O homicida teria usado um objeto perfurocortante. As vítimas tinham entre 59 e 65 anos.

Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense foram acionadas e realizaram diligências. O caso está a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Delegacia Regional de Sobral.

Para o portal Sobral Online, uma das testemunhas informou que o acusado estava sentado havia quase meia hora afastado dos demais. Todos estavam bebendo cerveja e cantando. "Do nada e sem falar nada começou a desferir golpes de faca contra Nonato Arruda. Parecia que estava com muita raiva", relatou. A testemunha conseguiu correr para pedir ajuda. Moradores também relataram que o autor das facadas seria um homem de pouco convívio social.