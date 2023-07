Sobral: Menino de 14 anos cai em buraco de 7 metros enquanto resgatava uma bola

Um garoto de 14 anos caiu em um buraco de sete metros de profundidade ao tentar pegar uma bola. O caso aconteceu no bairro Alto do Cristo, em Sobral, na terça-feira, 18. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Ceará (CBMCE) e teve a perna soterrada.

Após ser informada sobre o ocorrido, a Guarnição de Busca e Salvamento de Sobral, da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCIA/3ºBBM) foi até o local, onde os trabalhos de resgate foram iniciados — toda a operação durou cerca dez minutos.

Em comunicado veiculado pelo CBMCE, o subtenente Cleumarcio Roque, responsável pela operação, aponta que o adolescente “teve a perna liberada, sendo imobilizado em uma prancha longa, que seguiu pelos degraus da escada prolongável estendida até o retirarmos do buraco”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim que foi resgatado, o adolescente foi levado até uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) — ele apresentava leves escoriações. A vítima foi encaminhada até uma unidade de saúde de Sobral, onde recebeu os cuidados necessários.