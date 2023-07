Polícial civil que matou colegas em Camocim agride detento em penitenciária

O policial civil Antônio Alves Dourado, autor da morte de quatro agentes em Camocim, agrediu o interno que é seu companheiro de cela dentro da Penitenciária de Sobral, onde está detido. Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), agressão ocorreu no domingo, 16.

De acordo com a pasta, os policiais penais que estavam de plantão no momento do ocorrido fizeram a "contenção do ato criminoso, preservaram a integridade do preso que foi atingido e encaminharam o autor para as devidas providências legais" da delegacia regional do município.

Os envolvidos no caso prestaram depoimento, em busca de esclarecer os fatos, e foram em seguida levados ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer o procedimento de corpo de delito.

Chacina de Camocim

A chacina aconteceu na Delegacia Regional de Camocim, na madrugada do domingo, 14, de maio último. Na ocasião, o inspetor Antônio Alves Dourado pulou o muro da unidade e efetuou disparos de arma de fogo contra os escrivães Antonio Claudio dos Santos, Antonio Jose Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira.

No momento do crime, três das vítimas dormiam no alojamento da unidade e foram mortas durante o sono. Outro policial tentou fugir, mas também recebeu tiros e morreu.



Após o episódio, Dourado foi para casa e gravou um vídeo pedindo desculpas. Na gravação, ele afirmou ter sofrido assédio moral e perseguição dos colegas assassinados.

Policial se identificou como autor da chacina e se entregou às autoridades, sendo autuado em flagrante. Um laudo psicológico anexado no processo apontou que o agente teve o desenvolvimento psicológico comprometido antes do crime e que sofria com isolamento, pensamentos suicidas, entre outros.

