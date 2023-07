Mulher foragida desde 2018 é presa em Sobral

A suspeita é condenada pelo envolvimento no tráfico de drogas

Uma mulher, de 41 anos, foi alvo de um mandado de prisão definitiva na manhã desta quarta-feira, 12, em Sobral. A ordem judicial foi cumprida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A detida foi condenada pelo envolvimento no crime de tráfico ilícito de drogas.

A suspeita estava foragida desde maio de 2018, quando um mandado de prisão definitiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Sobral.

Após as diligências serem concluídas, a suspeita foi encaminhada para a Delegacia Regional de Sobral, onde se encontra à disposição da Justiça.



