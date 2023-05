Ex-vereador de Sobral é preso condenado por estelionato

O homem já tinha antecedentes criminais e foi preso nesta sexta-feira, 26 de maio, no bairro Centro

O ex-vereador de Sobral, Romário Araújo, condenado por crime de estelionato, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa sexta-feira, 26 de maio. Romário já tinha antecedentes criminais por estelionato e apropriação indébita.



O homem, de 34 anos, é acusado de cometer estelionato enquanto exercia as atividades parlamentares, das quais foi afastado por determinação judicial. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele tinha uma sentença condenatória de dois anos e um mês em seu desfavor.

Ele foi localizado por policiais do Núcleo de Roubos e Furtos (NRF), da Delegacia Municipal de Sobral, no bairro Centro do município, e conduzido à unidade policial na sexta-feira. Ele se encontra à disposição da Justiça.

Romário já havia sido preso preventivamente em 2019, em uma pousada na Zona Sul de Natal (RN), por violar determinação judicial. À época, investigações da Delegacia Municipal de Sobral apuraram que ele teria vendido licença falsas de táxis e oferecido supostas vagas de emprego em troca de taxas pagas pelas vítimas.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Sobral: (88) 3677 4711