Santa Casa de Sobral promove ação para mães de recém-nascidos prematuros internados

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) promoveu, na última terça-feira, 9, uma ação com mães de recém-nascidos prematuros internados no hospital. A experiência chamada de “Corredor das sensações” aconteceu na Casa da Mamãe e buscou relembrar as histórias de cada uma dessas mulheres, através de estimulo dos cinco sentidos corporais.

Com os olhos vendados, as mamães eram guiadas ao longo de um circuito e, por meio da chamada propriocepção (capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo), relembraram suas raízes em outras cidades.

Ao final do percurso, as mães receberam um abraço e palavras de incentivo das profissionais presentes no local.

"A ação foi um verdadeiro sucesso, emocionando a todos os participantes e reafirmando a importância do cuidado integral às mães dos prematuros. Elas puderam reviver suas histórias, conectar-se com suas origens e sentir a força que a maternidade é capaz de proporcionar", ressaltou a terapeuta ocupacional da Santa Casa, Rillary Farias, em nota.

O evento ainda contou com um momento espiritual comandado pela religiosa Filha de Sant’Ana, Irmã Olga Silva, e a entrega de cartas com mensagens motivacionais, assinadas com o carimbo dos pés dos bebês.