Detran promove leilão de veículos apreendidos em Sobral; confira

Nos dias 25 e 26 de maio, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) promove um leilão virtual de sucatas, motocicletas e veículos em Sobral, na região Norte. |O evento, que ocorre de forma virtual, ofertará 364 lotes, que poderão ser visualizados presencialmente, das 8 às 17 horas desta quarta-feira, 24, na sede do Detran no município. As ofertas iniciais serão de R$ 150 a R$ 4.000.

Os interessados devem seguir os critérios exigidos no edital. As sucatas só podem ser arrematadas por sucateiros com cadastro prévio no Detran. Para participar, basta inscrever-se pelo site do Montenegro Leilões. Outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo número de telefone (85) 3066 8282.

Vale reforçar que quem arrematar os produtos deve receber o veículo sem nenhum débito anterior ao leilão, tendo a responsabilidade de realizar os procedimentos comuns de uma concessionária. Os veículos apreendidos foram confiscados pelo Detran por trafegarem de forma irregular.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os órgãos de trânsito podem leiloar os veículos caso não sejam procurados pelos donos em um intervalo de 60 dias.



Serviço - Leilão de Veículos apreendidos pelo Detran em Sobral



Quando: 25 e 26 de maio de 2023

Visitação presencial: 24 de maio, no pátio do Detran-CE de Sobral (av. John Sanford, 2595 - Cidade Dr. Jose Euclides Ferreira Gomes Junior)