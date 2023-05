Criminosos vestidos de garis fazem família refém em Sobral; veja vídeo

Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Um vídeo flagrou criminosos vestidos de garis fazendo uma família refém no bairro Junco, em Sobral. O caso foi registrado na tarde dessa quinta-feira, 25, e resultou na prisão de dois suspeitos. Uma das vítimas fez o contato com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), e a Polícia Militar do Ceará (PC-CE) atendeu à ocorrência.

Com a prisão de suspeitos, o material que havia sido subtraído da família foi devolvido à vítimas. De acordo com a PM a equipe da Força Tática fez um cerco e impediu a fuga da dupla, que mantinha a família na situação chamada de roubo com restrição de liberdade.

Os presos foram identificados como Francisco Cassiano Simão Siqueira, de 28 anos, com passagens por ameaça, furto e contravenção penal, e Gustavo Henrique Nascimento Sousa, de 18 anos. Com eles, a Polícia encontrou um revólver calibre 38.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia Regional de Sobral, onde foram autuados em flagrante por roubo qualificado. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que investiga o envolvimento de outras pessoas na ação.