Sobral sedia encontro sobre educação com prefeitos e secretários

Ao longo do evento, as lideranças municipais têm a oportunidade de analisar os dados educacionais dos seus municípios a partir de recortes de raça, gênero, nível socioeconômico, geografia e deficiência

Prefeitos e secretários de educação de 43 municípios brasileiros se reúnem em Sobral, a 234, 8 km de Fortaleza, para refletirem sobre o seu papel na promoção de uma educação pública de qualidade para todos. As reuniões a partir desta quarta-feira, 30, fazem parte do 2º Encontro de Prefeitas e Prefeitos pela Equidade na Educação, do Centro Lemann.

O Encontro faz parte do processo de adesão ao Programa de Formação de Lideranças Educacionais, que já atende 49 redes municipais localizadas nas cinco regiões do País e abriu inscrições para novos interessados.

Ao longo do evento, as lideranças municipais têm a oportunidade de analisar os dados educacionais dos seus municípios a partir de recortes de raça, gênero, nível socioeconômico, geografia e deficiência. A ideia é ter uma visão mais ampla sobre as desigualdades existentes em suas redes e escolas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme informações cedidas pelo Centro Lemann, as lideranças terão a oportunidade de entrar em contato com uma das experiências mais exitosas no cenário educacional brasileiro, conhecida por enfatizar a alfabetização e eliminar a evasão escolar.

“A programação também irá oportunizar momentos de trocas, como a roda de conversa com as principais lideranças educacionais responsáveis pela revolução educacional empreendida no município cearense, a exemplo do prefeito e ex-prefeito de Sobral (Ivo Gomes e Veveu Arruda)”, relata o Centro, por meio de nota.

PROGRAMAÇÃO

30/11

Tarde



Painel interativo: “A experiência de Sobral com seleção, formação e acompanhamento de gestoras(es) escolares” Com Herbert Lima Vasconcelos, secretário de educação de Sobral, Amaury Gomes, diretor da Esfapege, Sâmia Linhares, superintendente, e Cleber Rodrigues, diretor da Escola de

Ensino Fundamental Osmar de Sá.

Apresentação dialogada: Com Rogers Mendes, gestor do Programa de Formação de Lideranças Educacionais do Centro Lemann, Ana Albuquerque, vice-prefeita de Currais Novos (RN), Simone do Rocio,

secretária da educação de Ponta Grossa (PR).

01/12

Manhã



1- Abertura e acolhimento;

2- Autoavaliação das condições das redes para adesão ao Programa de Formação de Lideranças Educacionais;

3- Atividade em grupo para identificação de soluções aos possíveis desafios das redes, relativos ao desenvolvimento do Programa de Formação de Lideranças

4- Plenária final: discussão sobre soluções e compromissos para o desenvolvimento do Programa de Formação de Lideranças Educacionais

5 -Orientações finais para adesão ao Programa de Formação de Lideranças Educacionais



Centro Lemann

O Centro é uma organização independente, idealizada pela Fundação Lemann, criada em 2021. A fundação tem três programas base: Formação de Lideranças Educacionais, Pesquisa Aplicada e South-South Coalition.

- Programa de Formação de Lideranças Educacionais: busca fortalecer o compromisso e a capacidade de gestores educacionais de promover aprendizagem com qualidade e equidade em suas escolas e redes públicas de educação.

- Programa de Pesquisa Aplicada: busca apoiar pesquisadores e centros de pesquisas nacionais e internacionais a realizarem estudos de ponta que indiquem evidências e soluções efetivas para melhoria da qualidade e redução das desigualdades educacionais.

- Programa South-South Coalition: tem por objetivo fortalecer a capacidade de líderes educacionais do Sul Global de criar ou impulsionar coalizões para promover reformas educacionais voltadas a melhorar a aprendizagem na educação básica em seus países.



Sobre o assunto Chuvas são registradas em pelo menos 60 municípios do Ceará

Beatificação de Padre Cícero começa com coleta de provas e testemunhas

Após dois anos suspenso, Spaece volta a ser aplicado nas escolas públicas do Ceará

Ceará deve registrar chuvas até a próxima quinta-feira, 1°

Tags