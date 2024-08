Senador Pompeu: seis pessoas foram presas em flagrante por posse de drogas

Seis pessoas foram capturadas em flagrante com posse de drogas, caso ocorreu no município de Senador Pompeu, que fica a 282,98 quilômetros (km) de Fortaleza. Operação foi realizada pela Polícia Civil do Ceará, na tarde dessa quinta-feira, 29, e dessa quarta-feira, 28.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as equipes policiais saíram em campo após terem em mão as decisões judiciais. Já nessa quinta-feira, 29, os civis flagraram três homens, com idade de 25, 26 e 30 anos, e uma mulher, de 52 anos, que estavam com posse de entorpecentes.

De acordo com levantamentos policiais, o homem de 26 anos já possuía antecedentes criminais por crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo, corrupção de menores, integrar grupo criminoso e desobediência. O homem com idade de 30 anos, possui passagens por dano e desacato.