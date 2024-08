Candidato de oposição venezuelano enfrenta o risco de prisão

González Urrutia, 75 anos, afirma que venceu as eleições e diz ter evidências para demonstrar sua alegação. O presidente Nicolás Maduro foi proclamado reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), acusado de trabalhar a favor do chavismo.

O Ministério Público (MP) da Venezuela convocou o candidato opositor Edmundo González pela terceira vez a prestar depoimento nesta sexta-feira (30) no âmbito de uma investigação aberta contra ele após as eleições presidenciais de 28 de julho. Ele não pretende comparecer, o que implicaria uma ordem de prisão.

A líder opositora María Corina Machado antecipou que "obviamente não irá comparecer". "Do que estamos falando?", questionou em uma coletiva de imprensa com a mídia espanhola.

A opositora Plataforma Unitária Democrática (PUD) denunciou uma "perseguição política" e negou que a publicação das atas no site estivesse sob responsabilidade de González Urrutia. Além disso, "digitalizar e proteger as atas de apuração que por direito nos pertencem não é um crime", acrescentou.

"E como não foi provada, não temos por que acreditar nela. E se não acredito que ele ganhou as eleições, não posso reconhecer a legitimidade democrática que as eleições conferem", acrescentou.

González participou por videoconferência de uma reunião com ministros das Relações Exteriores da União Europeia na quinta-feira para apresentar a situação do país. O discurso não foi público.

- "Transição negociada" -

Os Estados Unidos e vários países da América Latina também não reconhecem a vitória de Maduro, que reforçou seu gabinete com Diosdado Cabello, da ala mais dura do chavismo, no cargo de ministro do Interior.

O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, escreveu no X que "a manipulação, repressão e censura não mudam o resultado da eleição na Venezuela. Um mês depois, o resultado é claro: Edmundo González obteve a maioria dos votos".

"Não nos importamos com os seus comentários", respondeu o chanceler venezuelano, Yván Gil, a Borrell. Em seguida, ele escreveu para Miller: "Não devemos explicações a nenhuma instância estrangeira, muito menos ao império hostil que maneja um fantoche fascista".

Corina Machado insistiu na necessidade de uma "transição negociada", mas destacou que "o regime ainda não dá sinais de que estão dispostos".

"À medida que cresce a pressão interna e externa, no entanto, chegará ao ponto em que Maduro compreenderá que é sua melhor opção", insistiu.

