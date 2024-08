Membros de gangues recebem penas de até 188 anos de prisão em El Salvador

A justiça salvadorenha condenou a penas de até 188 anos de prisão um grupo de membros da temida gangue Mara Salvatrucha (MS-13) por crimes de homicídio e extorsão, informou nesta sexta-feira (30) o Ministério Público (MP).

As gangues, que controlavam parte do território salvadorenho, são combatidas desde 2022 pelo governo do presidente Nayib Bukele sob um regime de exceção que permite prisões sem ordem judicial.

O MP "conseguiu que vários membros da MS-13 fossem condenados a penas de até 188 anos por cometer diversos crimes", indicou a entidade em sua conta na rede social X.