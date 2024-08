Venezuela tem apagão geral no mesmo dia em que opositor pode ser alvo de mandado de prisão

Os venezuelanos acordaram nesta sexta-feira, 30, com uma grande queda de energia na capital, Caracas, e em praticamente todos os demais Estados. A ditadura de Nicolás Maduro atribuiu o problema à sabotagem elétrica. A oposição e especialistas, no entanto, apontam corrupção e má administração. Não se sabe como o problema deve afetar a convocação para que Edmundo González Urrutia compareça ao Ministério Público sob risco de prisão. "Houve uma sabotagem elétrica na Venezuela, uma sabotagem contra o sistema elétrico nacional, que afetou quase todo o território nacional. Os 24 estados informam perda total ou parcial do fornecimento elétrico", disse o ministro das Comunicações, Freddy Ñáñez, ao canal estatal VTV. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A interrupção ocorreu às 04h40 horário local (03h40 no horário de Brasília). Muitas ruas de Caracas estavam desertas no início da manhã, observou a AFP. No início dessa tarde, a energia começou a ser restabelecida em alguns setores de Caracas, segundo o ministro do Interior recém-indicado Diosdado Cabello.

"Todos os serviços estão sendo revisados", disse Cabello ao canal estatal VTV. "Já começa a se energizar a rede e alguns setores daqui de Caracas começam a receber energia elétrica. É um processo que vai ocorrendo pouco a pouco, mas é um processo que está sendo feito com segurança para não cair em erros", ressaltou. No gigantesco bairro de Petare, por exemplo, havia luz no meio da manhã, embora em outros setores o apagão continuasse. Já em algumas áreas como Chacao, de classe média, o retorno da eletricidade durou apenas alguns minutos. Os apagões têm sido frequentes na Venezuela há uma década, conforme o país aprofundava a sua crise econômica e política. O pior deles ocorreu em março de 2019, durante um período de agitação política, quando a Venezuela sofreu com cortes de energia regulares que o regime quase sempre atribuiu a seus oponentes, mas que especialistas em energia disseram ser resultado de incêndios florestais que danificaram linhas de transmissão e da má manutenção da infraestrutura hidrelétrica do país.

Regiões do oeste do país, como Táchira e Zulia, que já foram a capital do petróleo, sofrem cortes diários de energia. Muitos dos problemas de energia diminuíram à medida que a economia do país sul-americano se estabilizou - embora em patamares ainda muito críticos -, a alta inflação diminuiu e uma dolarização de fato reduziu a escassez de produtos importados. Ainda assim, após a eleição presidencial contestada do mês passado, o regime é rápido em culpar os oponentes até mesmo por pequenas interrupções. Esse foi o caso na terça-feira, 27, quando um apagão afetou Caracas e vários Estados centrais.

"Esta é uma estratégia constante da oposição, dos inimigos deste país, para impactar a população", disse Diosdado Cabello, que é considerado o segundo homem mais poderoso do país. Maduro normalmente atribui essas falhas a planos orquestrados pelos Estados Unidos e pela oposição para derrubá-lo. No entanto, líderes opositores e especialistas que não concordam com a teoria das sabotagens responsabilizam o governo por falta de investimento, incompetência e corrupção. Os moradores da capital estavam levando a interrupção desta sexta com tranquilidade. O trânsito durante o horário de pico normalmente movimentado estava mais leve do que o normal e algumas pessoas reclamaram de não conseguir se comunicar com familiares devido à falta de serviço de celular.

Alejandra Martinez, uma vendedora de 25 anos, disse que notou que a energia acabou quando um ventilador parou de funcionar. "Achei que a energia voltaria e voltei a dormir", disse ela enquanto tentava pegar um ônibus para o trabalho quando amanheceu em Caracas. "Mas quando acordei, percebi que era uma queda de energia." A rede elétrica da Venezuela depende muito da Barragem de Guri, uma gigantesca usina hidrelétrica que foi inaugurada no final da década de 1960. O sistema elétrico tem sido sobrecarregado pela má manutenção, pela falta de fontes alternativas de energia e pela drenagem de talentos de engenharia, já que cerca de 8 milhões de migrantes venezuelanos fugiram da miséria econômica nos últimos anos. Segundo o jornal Efecto Cocuyo, de inclinação opositora, no interior o apagão elétrico foi sentido com filas em postos de gasolina, hospitais que atendiam apenas emergências e pessoas que frequentavam aos comércios com energia reserva.

Candidato da oposição convocado O apagão ocorre no mesmo dia em que o candidato opositor González Urrutia, que completou 75 anos na última quinta, foi citado pelo Ministério Público, que abriu uma investigação criminal contra ele. É a terceira citação, depois que ignorou outras duas. O não cumprimento desta medida acarretaria a emissão de um mandado de prisão. Não está claro como fica o procedimento em meio ao apagão nacional. A oposição publicou em um site cópias de mais de 80% das atas de votação que a mostram vencedora, que é o foco da citação. Por causa disso, o MP investiga González Urrutia por suposta usurpação de funções e falsificação de documento público. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ainda não publicou os detalhes do escrutínio mesa a mesa, conforme exigido por lei.