Jornalista russo é condenado a oito anos de prisão por criticar a ofensiva ucraniana

O tribunal da cidade russa de Gorno Altaisk, na região siberiana de Altai, condenou nesta sexta-feira (30) um jornalista local a oito anos de prisão por criticar as ações do Exército russo na Ucrânia, informou a promotoria local.

Sergei Mikhailov "publicou artigos na internet, em março e abril 2022, que continham informação falsa" sobre as ações do Exército russo na Ucrânia, afirmou a promotoria em um comunicado no Telegram.

O jornalista de 48 anos trabalhava no Listok, um jornal on-line da região.