Chefe de grupo criminoso é preso no interior do Ceará

Na tarde desta segunda-feira, 15, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem apontado como chefe de um grupo criminoso que atuava no município de Senador Pompeu, no interior do Estado.

De acordo com o delegado Helder Bezerra, da Delegacia Regional de Senador Pompeu, o homem é o responsável por ordenar que um grupo de adolescentes torturasse e tentasse contra a vida da vítima, que também era um adolescente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O crime teria acontecido no último dia 28 de maio, no bairro Carcará, em Senador Pompeu. A ação só não teria se concretizado, porque a vítima conseguiu fugir dos executores, correndo para dentro de um estabelecimento comercial.