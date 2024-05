Pré-candidato a vereador é preso pela Polícia Civil em Senador Pompeu

Um pré-candidato a vereador em Senador Pompeu, município do Sertão Central do Estado, foi preso em flagrante suspeito de crime contra a fé pública. Antônio Costa Filho (Psol) foi flagrado nessa segunda-feira, 20, em posse de formulários de passe livre intermunicipal para pessoas com deficiência e carimbos, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

A prisão ocorreu durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão. "O suspeito foi conduzido até a Delegacia Regional de Senador Pompeu, unidade da PCCE (Polícia Civil do Ceará) responsável pela área, e colocado à disposição da Justiça", informou a SSPDS. A pasta não informou o que investiga o inquérito que proporcionou a expedição do mandado de busca e apreensão.

Antônio teve a liberdade provisória concedida em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 21. Ele, porém, deverá cumprir as seguintes medidas cautelares: manter o endereço atualizado; comparecer a todos os atos e termos do processo; está proibido de mudar de residência sem prévia autorização judicial; e não poderá voltar a delinquir.