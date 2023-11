Casal é morto a tiros durante a madrugada em Senador Pompeu

Um casal foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo, 5, no bairro Carcará, em Senador Pompeu, município do Sertão Central do Estado. As vítimas foram um homem de 27 anos e uma mulher de 44 anos, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que não repassou os seus nomes.



Ainda de acordo com a SSPDS, o caso é investigado pela Delegacia Regional de Senador Pompeu. Até a tarde deste domingo, nenhum suspeito havia sido preso, assim como a motivação do crime ainda não foi esclarecida.