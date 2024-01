Cão farejador Marley ajuda em prisão de homem por tráfico de drogas em Senador Pompeu

Com a ajuda de cão farejador, o homem com extensa ficha policial foi capturado pela Policia Civil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) capturou nesta sexta-feira, 19, um homem investigado por tráfico de drogas em Senador Pompeu, no sertão do Ceará. Durante a ação, o cão farejador Marley ajudou os policiais a encontrar as drogas que estavam em um imóvel.

A Delegacia Regional de Senador Pompeu fazia buscas na região relacionadas a uma investigação por tráfico de drogas. Localizaram Francisco Rafael de Mesquita Martins, de 27 anos, que possui antecedentes por crimes de homicídio, posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo e receptação, em uma casa que era usada como ponto para tráfico.

Os policiais civis apreenderam uma quantidade de maconha e cocaína. Agora as investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Senador Pompeu.