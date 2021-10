Homens são presos suspeitos de estupro e lesão corporal em Senador Pompeu

22:55 | Out. 28, 2021

Dois homens foram presos nessa quarta-feira, 27, no município de Senador Pompeu, distante cerca de 272 km de Fortaleza. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), um dos capturados é suspeito pelo crime de estupro, enquanto o outro foi autuado por lesão corporal dolosa. Ambos foram encaminhados para uma unidade prisional.

O primeiro alvo foi um homem de 24 anos, investigado por estuprar uma mulher de 18 anos. O crime teria ocorrido no último dia 24 deste mês. Segundo investigações, a vítima estava na companhia do suspeito, quando os dois retornavam de uma festa. Na ocasião, o homem, que é conhecido dos amigos da vítima, desviou o caminho e a abusou sexualmente.

Já a segunda prisão foi de um homem de 34 anos, que não possuía antecedentes criminais. De acordo com a PC, ele é suspeito de agredir sua ex-companheira, de 22 anos, além da filha de três anos, e seu filho de seis meses. Após as agressões, o homem teria ameaçado a mulher de morte, caso não reatasse o relacionamento.

As capturas foram realizadas, ontem, por equipes da Delegacia Regional de Senador Pompeu. Agora, os suspeitos se encontram recolhidos em uma unidade prisional.



