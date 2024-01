Suspeito de manter mulher refém em Senador Pompeu é liberado

O homem foi detido em Fortaleza, um dia após o caso. Na delegacia no bairro São Cristóvão, foi liberado por falta de flagrante

Um homem suspeito de ter participado nessa terça-feira, 5, de um roubo com restrição de liberdade no município de Senador Pompeu, a 265 quilômetros de Fortaleza, foi detido na Capital, um dia após o crime. Depois, levado ao 30º Distrito Policial, no bairro São Cristóvão, foi liberado por falta de flagrante.

No dia do crime, uma dupla invadiu um estabelecimento comercial e anunciou o roubo, mas foi surpreendida pela Polícia. Eles fizeram uma funcionária refém e fugiram em um veículo, onde mantiveram a mulher ameaçada com arma de fogo.

Posteriormente, o veículo foi apreendido e a mulher foi localizada. Ela foi abandonada às margens da BR-226. A Polícia trabalhava para prender os criminosos, e um suspeito foi encontrado na capital cearense.