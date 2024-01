Moto é incendiada com coquetel molotov em guerra de facções na Paupina

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um suspeito do crime foi preso após atirar contra policiais militares

A Justiça decretou, em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 7, a prisão de um homem suspeito de participar de um conflito entre facções criminosas no bairro Paupina. Antony Rodrigues da Silva, de 34 anos, estaria compondo um grupo que tentou invadir uma casa para matar um rival e ainda teria atirado contra policiais militares do motopatrulhamento do 16º Batalhão.



O caso ocorreu no início da manhã desta quarta-feira, 6. Conforme decisão da audiência de custódia a qual Antony foi submetido, cerca de seis pessoas tentaram invadir a residência da vítima. Antes, eles teriam lançado um coquetel molotov que incendiou a motocicleta do homem. O grupo pertenceria à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

“O modus operandi do acusado demonstra sua periculosidade, vez que pela narração dos fatos reagiu a abordagem policial e atirou contra a composição policial, colocando assim em risco os policiais militares e os transeuntes que circulavam no local, demonstrando personalidade violenta”, afirmou na decisão o juiz Fabiano Damasceno Maia.