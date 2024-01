Mulher é mantida refém durante roubo a comércio em Senador Pompeu

Uma mulher foi feita refém durante um roubo a estabelecimento comercial no município de Senador Pompeu, a 265 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira, 5. A ação foi filmada por pessoas que estavam no local. A vítima é uma funcionária do estabelecimento e foi resgatada por policiais.

Nas imagens, uma pessoa pede aos criminosos que soltem a mulher. Encapuzados, eles entram com a vítima em uma caminhonete e fogem. A vítima aparece com as mãos para cima enquanto é arrastada pelos assaltantes, que estão armados.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes das forças de segurança seguem em diligências no intuito de capturar uma dupla suspeita da tentativa de roubo com restrição de liberdade. Os dois homens armados entraram no estabelecimento comercial e foram surpreendidos com a presença de equipes da Polícia Civil do Ceará e da Polícia Militar.