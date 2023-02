Mulher e homem morrem vítimas de um incêndio em Senador Pompeu

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do caso

Uma mulher, de 53 anos, e um homem, de 23, morreram em um incêndio em uma residência no município de Senador Pompeu, a 265,8 km de Fortaleza, nessa quarta-feira, 22. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do caso.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado do Ceará, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência.



Sobre o assunto Idoso que cometeu feminicídio há 20 anos é preso em Senador Pompeu

Casarão do Sítio Histórico do Campo do Patu passa por restauro em Senador Pompeu

Em 40ª edição, Caminhada da Seca celebra devoção popular e homenageia retirantes de 1932

Senador Pompeu organiza romaria pelos mortos no Campo de Concentração do Patu

Campo de Concentração do Patu é tombado como patrimônio do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags