Dupla é presa em flagrante com armas de fogo em São Gonçalo do Amarante

Dois homens foram presos em flagrante portando armas de fogo durante a noite do último domingo, 8. Prisão foi após abordagem policial de um veículo Ford Ka de cor prata, no km 60 da BR 222, na cidade de São Gonçalo do Amarante, localizada a 63,3 km de Fortaleza.

O condutor do automóvel era motorista de aplicativo, e levava com ele mais duas pessoas, uma delas adolescente.

Ao ser feita a parada do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com 20 munições e uma pistola PT 840 com o brasão da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e 15 munições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Homem é preso portando drogas e armas de fogo em São Gonçalo do Amarante

Mulher é presa pela Polícia Federal com R$ 3 mil em cédulas falsas

Carga de madeira ilegal é apreendida pela PRF em São Gonçalo do Amarante

Casal com moto clonada é preso pela PRF em São Gonçalo do Amarante

O condutor e os dois passageiros foram levados a Delegacia de Polícia Civil de Caucaia. A ação foi realizada por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Tags