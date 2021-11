Mulher é presa pela Polícia Federal com R$ 3 mil em cédulas falsas

Uma mulher foi presa pela Polícia Federal em São Gonçalo do Amarante com R$ 3 mil em cédulas falsas. O caso foi registrado na quarta-feira, 4. A mulher de 27 anos, nome não informado, teve prisão em flagrante.

Ela recebia uma encomenda postal com com os R$ 3 mil em notas falsas, que estavam divididas em 60 cédulas de R$ 50. A troca de informações entre a Polícia Federal e os Correios possibilitou a prisão. A mulher negou o crime e apontou parentes.

Ela foi indiciada por crime de moeda falsa, conforme o artigo 289, parágrafo primeiro, do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de três a 12 anos, e encontra-se à disposição da Justiça Federal.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros possíveis participantes do crime.

