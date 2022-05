Casal com moto clonada é preso pela PRF em São Gonçalo do Amarante

O marido da condutora da moto apresentou aos policiais um suposto documento do veículo com indícios de falsificação

Um casal foi preso nesta segunda-feira, 2, por posse de moto furtada e clonada, em São Gonçalo do Amarante, município a 63 km de Fortaleza. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora do veículo, que é inabilitada para dirigir, trafegava sem capacete e com a motocicleta adulterada sem placa. O marido da mulher, proprietário do veículo, também foi encaminhado para unidade policial.

Sobre o assunto Criminosos matam homem e gato e atiram contra escola em Acopiara

Quase 500 pessoas são presas suspeitas de integrar organizações criminosas entre 2021 e 2022, no Ceará

Dono de ótica é preso suspeito de importunar sexualmente cliente em Caucaia

A captura aconteceu por volta das 7h15min, durante patrulhamento de uma equipe da PRF pelo km 63 da BR 22. Os agentes abordaram uma motocicleta modelo Honda NXR 150 Bros, na cor vermelha, que era conduzida por uma mulher de 36 anos. Após fiscalização detalhada, foi constatado que as numerações identificadoras da motocicleta estavam com indícios de adulteração, remarcação e clonagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Através de identificadores remanescentes, os policiais conseguiram identificar o veículo original, um motocicleta de características semelhantes, mas com queixa de furto. O crime teria acontecido na cidade de Fortaleza, em 2 de setembro de 2020, conforme Boletim de Ocorrência da Polícia Civil-CE.

Durante a fiscalização, compareceu ao local um homem de 37 anos, que se identificou como esposo da condutora e proprietário da motocicleta. Ele teria, inclusive, apresentado à equipe da PRF o documento do veículo (CRLV). Após ser vistoriado, foram identificados indícios de falsidade documental no CRLV. O casal, junto com a moto furtada e adulterada, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de São Gonçalo do Amarante.



Tags