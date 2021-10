Homem é preso portando drogas e armas de fogo em São Gonçalo do Amarante

23:57 | Out. 28, 2021

Um homem foi preso portando quatro armas de fogo e de 106 gramas de drogas. O caso ocorreu nessa quarta-feira, 27, no município de São Gonçalo do Amarante, a 63 km de Fortaleza. Após ser autuado, ele foi encaminhado para a Delegacia de São Gonçalo do Amarante.

As buscas foram iniciadas após denúncia de que o suspeito estava em uma casa, localizada na zona rural do município. Ao notar a chegada dos agentes de segurança, o homem tentou fugir por uma lagoa, mas logo foi capturado. O suspeito foi identificado como Francisco Vinícius Marques Neto, de 26 anos. Ele já possuía antecedentes policiais por tráfico de drogas e por contravenção penal.

Com “Neto”, foram apreendidos um revólver calibre 38 desmontado, duas armas artesanais socadeiras, uma espingarda, 13 munições calibre .38, 62 gramas de crack, 42 gramas de maconha e uma balança de precisão.

Ele foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. Lá, ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e munição e tráfico de drogas. O caso foi transferido para a Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante, que dará continuidade aos trabalhos policiais.



