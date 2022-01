PRF bate recorde de apreensões de cocaína e crack no Ceará

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mais de 98% foram orientadas por recursos de inteligência da força. Foram 927 quilos de cocaína e 135 de crack apreendidos no ano passado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um aumento de 190% em relação a 2020 nas apreensões de cocaína e crack no Ceará no ano passado. Nesta segunda-feira, 10, também foram apresentados crescimento no número de fiscalizações de trânsito e de veículos recuperados. Os balanços fazem parte dos resultados operacionais de 2021, que foram apresentados



No ano passado, a PRF apreendeu 927 quilos de cocaína e 135 quilos de crack, números 190% superiores aos registrados em 2020. É também a maior quantidade registrada na séries histórica, ultrapassando os 999 quilos apreendidos das drogas em 2019.

Segundo a PRF, mais de 98% das apreensões de cocaína e crack no Ceará em 2021 foram orientadas por recursos de inteligência . O Estado foi a unidade federativa do Nordeste com maior número de apreensão dessas drogas no ano passado, somando mais de uma tonelada.



Em 2021, estima-se que as apreensões de drogas ilícitas e de cigarros contrabandeados representam mais de R$ 172 milhões em impactos financeiros negativos para o crime, sufocando, assim, a capacidade de as facções criminosas se financiarem, agirem e se expandirem no Estado. A estimativa é da PRF, que atendeu a mais de 1.080 ocorrências policiais no ano passado, que resultaram na prisão de 865 pessoas por diversos crimes.

As equipes da PRF também apreenderam 2.679 unidades de metanfetaminas, além de 238 quilos de maconha e 50 quilos de “skunk”, droga conhecida como "supermaconha", devido aos seus efeitos acentuados

As apreensões de cigarros também aumentaram em 84% com relação ao ano anterior. Em 2021, as equipes da PRF apreenderam mais de 775 mil carteiras de cigarros contrabandeados.

A PRF também registrou um aumento 14% no número de veículos recuperados: foram 251 veículos roubados recuperados pelas equipes no estado.

Fiscalização de trânsito

Em 2021, as equipes da PRF abordaram 123% mais veículos que em 2020, resultando em 51.356 autos de infração por desrespeito ao código de trânsito.

Dentre as condutas mais perigosas fiscalizadas, o destaque fica para a falta do uso do cinto de segurança (1.785 autuações), falta do uso do capacete nas motocicletas (4.158 autuações), uso do celular ao volante (354 autuações) e ultrapassagens proibidas (10.978 autuações).

Embriaguez ao volante

Durante o ano de 2021, foram realizados 14.755 testes do bafômetro, que resultaram em 532 autuações por direção sob a influência de álcool.

Desses motoristas, 98 foram presos pelo crime de embriaguez ao volante que é constatado quando o teste do bafômetro tem resultado superior a 0,33 mg/l.

Acidentes

No ano de 2021, foram registrados 1.566 acidentes nas rodovias federais do Ceará. Quatro a menos que em 2020. Desses acidentes, 1.679 pessoas ficaram feridas, 4,4% a menos que no ano anterior. O número de mortos, no entanto, aumentou em 7,3%: em 2021 foram 190 vítimas fatais da imprudência no trânsito, enquanto em 2020 foram 177.

Campanhas

No ano de 2021, três grandes campanhas nacionais de arrecadação tiveram destaque no estado este ano: Estrada Solidária, Policiais Contra o Câncer Infantil e Natal Voluntário. Foram arrecadados centenas de brinquedos e toneladas de alimentos para crianças carentes, crianças em tratamento de câncer e pessoas em situação de vulnerabilidade.



