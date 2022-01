PRF apreende carga de farinha de trigo com sonegação fiscal

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria Estadual da Fazenda da Bahia apreendeu, na noite de ontem (3), um caminhão com carregamento de 38 toneladas de farinha de trigo. A apreensão aconteceu em Feira de Santana durante uma fiscalização ostensiva, que tinha como objetivo o combate à sonegação fiscal.

O motorista da carreta, com placa de Maringá (PR), apresentou documentos fiscais com indícios de não recolhimento dos tributos. Ao verificarem a documentação da carga, os policiais constataram crime fiscal e tributário. Os agentes da Receita Estadual descobriram que foi utilizada uma empresa de ‘fachada’ para emissão do documento.

O condutor do caminhão foi encaminhado para os devidos procedimentos legais, o que inclui o pagamento do imposto sonegado e multas.

