Caminhão colide com dois automóveis e deixa três feridos na BR-116

O caminhão continua tombado no meio da rodovia, o que causou interdição parcial do local. PRF aguarda um guincho para retirar o veículo

Um acidente envolvendo um caminhão e dois automóveis em São João do Jaguaribe, a 188,9 km de Fortaleza, no km 225 da BR-116, foi registrado na manhã desta sexta-feira, 29. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas foram levemente feridas. Todas as vítimas já foram socorridas.

O caminhão continua sobre a via, provocando interdição parcial do espaço. Até o início desta tarde, a PRF aguardava um guincho para destombar o veículo. Ainda não há previsão para a liberação da via.

