OP+ estreia colunas sobre questões raciais e medicina veterinária

A editoria de Cidades do O POVO vai estrear duas colunas nesta sexta-feira, 29 no O POVO+ (OP+). Produções, assinadas pelo jornalista Rubens Rodrigues e pela médica veterinária Jéssica Castelo Branco , vão debater questões ligadas aos direitos humanos e trazer informações sobre o mundo pet, respectivamente. Publicações serão feitas inicialmente de forma mensal, sendo exclusivas para assinantes do OP+.

"Consequentemente, falaremos bastante de saúde pública. Vamos trazer informações e curiosidades sobre criação e manejo de cães e gatos. Eventualmente, também até de alguns pets exóticos. Sempre relacionando com aspectos da fisiologia e do comportamento desses animais", frisa a veterinária.

Já a coluna de Jéssica Castelo Branco vai trazer informações sobre o mundo pet para os leitores. Usando uma linguagem acessível, a produção pretende abordar "aspectos importantes sobre doenças comuns de cães e gatos, principalmente as zoonoses", no tocante a identificação e prevenção dessas patologias.

"Tudo isso usando uma linguagem bastante acessível, com o objetivo de trazer esclarecimentos e novos conhecimentos para os tutores, haja vista que, cada vez mais, a relação entre pets e humanos vem se estreitando a ponto de hoje esses animais serem considerados membros das famílias", diz ainda.

De acordo com André Bloc, a coluna escrita pela médica veterinária vai trazer um conteúdo leve e ao mesmo tempo profundo. Ideia é atrair leitores e também trazer um pouco deles em cada publicação.

"A Jéssica é alguém que tem um olhar que vai além do conteúdo de pet. Ela tem uma visão para a saúde pública a partir da medicina veterinária. Então, é uma chance de transitar entre a leveza e a profundidade. A ideia é inclusive trazer um pouco do leitor para a coluna dela, com parcerias com as mídias sociais do O POVO para tirar dúvidas, mostrar curiosidades", diz o editor-chefe de Cidades.