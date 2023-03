Dez pessoas são presas por crimes cometidos no Vale do Jaguaribe

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), prendeu dez pessoas por crimes registrados em São João do Jaguaribe e em municípios vizinhos.

De acordo com a PC-CE, as prisões ocorreram na última quarta, 15, e quinta-feira, 16, no Ceará — em Fortaleza, Caucaia e São João do Jaguaribe — e em Minas Gerais, no município de Mário Campos.

Os investigados foram presos suspeitos de crimes de homicídio, extorsão e tráfico de drogas.

No total, 15 mandados de busca e apreensão e dez de prisão preventiva foram cumpridos. Nas ações, três revólveres e uma pistola foram apreendidos.

Mais detalhes sobre a operação serão divulgados em coletiva de imprensa, que ocorrerá na sede da Superintendência da Polícia Civil, nesta segunda-feira, 20, em Fortaleza.

