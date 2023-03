40 municípios cearenses já superam média histórica de chuvas de março

As chuvas da última semana no Ceará contribuíram de forma expressiva para o acumulado do mês de março. Faltando 12 dias para o fim do mês, 40 dos 184 municípios cearenses já superaram a média histórica do mês inteiro, conforme registros da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O município de Barreira, localizado no Maciço de Baturité, registrou 350,4 mm, quase o dobro (+ 98%) da média para março, que é de 176,9 mm. Banabuiú, na região Jaguaribana, somou 264 mm, ou seja, um desvio posivito de 63,3% em relação à normal (161,6 mm).

Uruburetama, cidade do Litoral do Pecém, teve 445,3 de chuvas neste mês, 58,7% a mais em relação à média histórica (280,7 mm). Outro município que também já superou o previsto para o mês é Aratuba, que registrou deslizamentos que causaram três mortes e deixaram dezenas desabrigados.

São esperados 208,1 milímetros na cidade do Maciço de Baturité neste período. Mas 283 mm já foram acumulados, 36% acima da média histórica.

No Ceará, o acumulo de chuvas esperado para todo o mês de março é de 203,4 mm. O observado até agora foi de 169,4 mm — o que representa um desvio negativo de 16,7% da normal para o período. A partir de 172,7 mm, as precipitações já são classificadas dentro da média histórica, conforme a fundação.

Veja como foram as chuvas em cada município

