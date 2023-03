Dia de São José é comemorado com lançamento de projeto de R$ 159 milhões

O Governador do Ceará foi a Maranguape entregar equipamentos e assinar termos de compromisso para o desenvolvimento da agropecuária no estado. Ações fazem parte do Projeto São José IV

O governador Elmano de Freitas (PT) esteve na manhã deste domingo, 19, no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, para lançar ações nas áreas de segurança hídrica, abastecimento rural, projetos produtivos, regularização fundiária, comercialização, crédito, mecanização agrícola e fortalecimento de juventudes rurais.

O evento marcou a passagem do Dia de São José, padroeiro do Estado. Foi feita também a entrega do quarto e último lote de tratores, com 51 veículos, para o reforço de atividades agrícolas no interior do estado.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-03-2023: Governador Elmano de Freitas no Dia de São José, em que o Governo do Ceará anuncia série de investimentos para o desenvolvimento rural no município de Maranguapé. (Foto: Samuel Setubal) (Foto: Samuel Setubal)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O evento começou com uma hora de atraso e o governador foi cercado por populares que pediam para fazer selfies no trajeto até o palco armado na Praça Capistrano de Abreu, no Centro. A estrutura ficou pequena para comportar a quantidade de autoridades presentes, dentre elas, a vice-governadora, Jade Romero (MDB), a senadora Augusta Brito (PT), o líder do governo na Câmara Federal, José Guimarães (PT-CE) e diversos prefeitos, vereadores, deputados e secretários municipais e estaduais.

“É a segunda vez, em uma semana, que o governador vem a Maranguape”, disse o deputado João Jaime (DEM), lembrando que Elmano havia ido ao município no sábado passado, dia 11, para o lançamento da Pedra Fundamental do Polo Industrial de Maranguape. O discurso do deputado José Guimarães enumerou o que seriam os pilares para o desenvolvimento agropecuário: “entrega de equipamentos, regularização fundiária e democratização do acesso à água”, afirmou.

Elmano prestou solidariedade às famílias atingidas pelas chuvas intensas dos últimos dias, em vários municípios, e pediu um minuto de silêncio. Depois falou mais detalhes sobre o pacote de investimento de R$ 159 milhões que vai permitir diversas iniciativas de apoio aos agricultores e agricultoras familiares no estado.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-03-2023: No Dia de São José, Governo do Ceará anuncia série de investimentos para o desenvolvimento rural no município de Maranguapé. (Foto: Samuel Setubal) (Foto: Samuel Setubal)



“A agricultura familiar cearense nos dá muito orgulho. É uma atividade feita por gente teimosa e inteligente, que aprendeu a conviver com a seca e tem muita capacidade de trabalhar”, destacou.

O governador falou sobre a visita prevista do presidente Lula ao Ceará, em abril, e a intenção do Executivo Federal de fazer demarcações e homologações de terras indígenas e quilombolas. Das 22 Terras Indígenas (TI) reivindicadas no Ceará, apenas a TI Tremembé do Córrego João Pereira, localizada entre os municípios de Itarema e Acaraú, no litoral leste, é homologada. As demais estão com os procedimentos paralisados em alguma fase do procedimento administrativo. A homologação é feita por decreto presidencial.



Sobre o assunto Lula busca demarcar 'logo' novas terras indígenas no Brasil

Ministra anuncia retomada de ações para gestão de terras indígenas

Projeto de polo industrial é lançado em Maranguape e prevê gerar 2 mil empregos diretos

Após fortes chuvas, cinco municípios do Ceará decretam estado de emergência

Tags