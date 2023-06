São Gonçalo do Amarante terá São João do Empreendedor

Festa junina tem objetivo de movimentar o comércio do município de São Gonçalo do Amarante

O evento "São João Empreendedor" será realizado em São Gonçalo do Amarante, nesta sexta, 16, a partir das 19h30min, na Praça da Matriz, no bairro Centro. A atividade cultural é uma iniciativa da prefeitura do município. O plano é realizar ainda outras duas atividades nas comemorações juninas, culminando em uma grande festa de São João no mês de julho.

Atividades nesta sexta-feira, 16, contarão arraiá, duas apresentações de quadrilha e dois shows, com Moraes do Acordeon e Galicia Cruz. O primeiro evento da programação, a quadrilha “Brilho no Olhar”, apresenta-se às 19h30min, enquanto o show de Galicia, que fecha o evento, tem início à meia-noite.

Os comerciantes cadastrados na Casa do Empreendedor irão montar barracas de comidas típicas, e artesãs da rede Flor do Campo vão vender seus trabalhos em uma feira de artesanato, atendendo a população no evento. A expectativa da prefeitura é receber um público aproximado de cinco mil pessoas.

A secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo do Amaral, Magnolia Rocha, explica que o comércio local sempre espera o período junino pelos lucros da época.

“Estaremos lá com vários empreendedores vendendo seus produtos, movimentando a praça do município que possui um comércio muito forte. É uma forma de contribuir para o crescimento dos nossos comerciantes”, diz.

A próxima data no calendário de São João da prefeitura é a próxima sexta-feira, 23, quando será realizado o Festival de Quadrilhas Serrote Junino. Na segunda-feira do dia 26, acontecem os Festejos de São Pedro na Taíba e no Pecém.

A programação se encerra entre os dias 6 e 8 de julho, quando a cidade promove a edição de 2023 do “São João de Todos”.



São João do Empreendedor

Quando: Sexta-feira, 16, a partir das 19h30min

Onde: Praça da Matriz (rua Dona Vitória, 2-56 - Croatá - São Gonçalo do Amarante)

Evento gratuito

Cronograma junino de São Gonçalo do Amarante

São João do Empreendedor: 16 de junho

Festival de Quadrilhas Serrote Junino: 23 de junho

Festejos de São Pedro na Taíba e Pecém: 29 de junho

São João de Todos 2023: De 6 a 8 de julho