Festa de São João de João Pessoa 2023: veja programação completa

Com a chegada do mês de junho, as expectativas ficam para a Festa de São João. O santo, um dos principais símbolos das festas juninas, é celebrado no dia 24 de junho. Com isso, as cidades já vão se programando para as festividades.

Em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, acontece um dos mais tradicionais eventos de São João em todo o Brasil. A cidade já anunciou o seu cronograma de programações juninas. Confira abaixo.

Festa de São João: Festival de Quadrilhas Juninas em João Pessoa

Na sexta-feira, 16, acontece o Festival das Estrelas Juninas, que inclui a Rainha, a Rainha da Diversidade, o Casal de Noivos e o Casal Junino. O evento será realizado no estacionamento do Estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão.

Já os principais shows anunciados acontecem entre os dias 22 e 25, de acordo com a programação. Serão realizados em um palco montado no Parque Sólon de Lucena, assim como foi feito em 2022.

Festa de São João: veja programação completa de shows em João Pessoa

Para abrir a programação do São João, no dia 22 de junho, quinta-feira, se apresentam Luka Bass, Danieze Santiago e Eliane. Na sexta-feira, 23, os shows ficam por conta de Vicente Nery, Berinho Lima e James Sousa.

Já no sábado, 24, as festividades contarão com Walkyria Santos, o grupo Forró da Live e Israell Muniz. Para fechar o São João 2023 em João Pessoa, Cavalo de Pau, Banda Encantus e João Lima encerram as programações.

22 de junho (quinta-feira)

Luka Bass

Danieze Santiago

Eliane

23 de junho (sexta-feira)

Vicente Nery

Berinho Lima

James Sousa

24 de junho (sábado)

Walkyria Santos

Forró da Live

Israell Muniz

25 de junho (domingo)

Cavalo de Pau

Banda Encantus

João Lima