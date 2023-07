Fóssil Ubirajara jubatus começa a ser exposto no Museu de Paleontologia no Cariri

O Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, localizado em Santana do Cariri, deu início na tarde desta sexta-feira (21), à exposição “Ubirajara pertence ao Brasil”, que simboliza o retorno do fóssil ao seu território de origem, depois de ter sido traficado para a Alemanha. A mostra é realizada em parceria com a Universidade Regional do Cariri (Urca).

Agora, o fóssil do dinossauro Ubirajara Jubatus ficará exposto aos visitantes do museu, como parte do acervo do equipamento cultural. O animal vivia na região do Cariri há cerca de 110 milhões de anos e tornou-se um símbolo de combate ao tráfico de fósseis no Brasil. O nome da exposição, inclusive, é inspirado na campanha que incentivou o processo de repatriação do material: #ubirajarabelongstobrazil.

Na Alemanha, para onde foi levado ilegalmente em 1995, Ubirajara estava exposto há três anos no Museu Estadual de História Natural Karlsruhe (SMNK). Os fósseis do Cariri também costumam ser enviados sem autorização para países como Japão, Estados Unidos, Reino Unido e França.



Na imagem, o fóssil do Ubirajara jubatus Crédito: RAUL VASCONCELOS

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o diretor do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, Allysson Pinheiro, afirmou que o retorno do fóssil do dinossauro ao Cariri reafirma a importância da defesa do patrimônio cultural da região.

“O Ubirajara por onde passou foi celebrado, mas o lugar dele é em Santana do Cariri, no Museu de Paleontologia. Agora, todo o público vai ter acesso à peça e entender um pouco mais sobre o patrimônio fossilífero da Bacia do Araripe e entender como somos especiais no ponto de vista da paleontologia”, disse.

Allysson Pinheiro pontuou, ainda, que a presença de um fóssil tão importante como o Ubirajara incentiva o desenvolvimento social da região, sobretudo a ciência e o turismo. “O caminho certo é que esses fósseis fiquem na região e sejam motor de desenvolvimento, que esses fósseis possam permanecer como traço cultural e identitário do povo do Cariri.” finalizou.

Exposição do fóssil Ubirajara jubatus foi aberta no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri Crédito: DIVULGAÇÃO ASCOM URCA

O Museu de Paleontologia Palácio Cidade Nuvens fica localizado em Santana do Cariri e funciona de terça à sábado, das 9h às 16h, e aos domingos, de 9h às 14h.