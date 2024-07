Montagem da estátua da Beata Benigna, em Santana do Cariri, é finalizada

Monumento em homenagem à Menina Benigna é finalizado no Cariri Crédito: Reprodução/ Instagram- Elmano de Freitas

O monumento em homenagem à primeira beata do Ceará, Menina Benigna, foi finalizado nesta segunda-feira, 8, conforme anunciado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). A estátua de 26 metros de altura está localizada em Santana do Cariri, no interior cearense, e agora passa pelos acabamentos finais. As obras de edificação da estátua foram iniciadas no começo deste ano, de acordo com a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE). Ainda conforme a pasta, as peças que compõem o monumento foram esculpidas por uma equipe de artesãos do município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e transportadas a Santana do Cariri. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA TAMBÉM | Por que pessoas são consideradas santas mesmo sem reconhecimento oficial da Igreja?