O POVO+ lança filme sobre mulheres santificadas no Ceará; saiba mais

Novo filme do O POVO+ traz depoimentos de amigos e parentes das mulheres que foram santificadas; "Ela não queria ser santa" estreia no dia 27 de maio

As histórias de três mulheres que se tornaram ícones religiosos no Ceará são o tema do novo filme do O POVO+. Marcado para estrear no dia 27 de maio na plataforma de streaming do Grupo de Comunicação O POVO, o documentário “Ela não queria ser santa” relembra a trajetória de Maria de Bil, Mártir Francisca e Menina Benigna.

Com direção do jornalista Demitri Túlio e roteiro de Arthur Gadelha, o novo filme do OP+ retrata os caminhos de violência, que levaram a casos de feminicídio, sofridos pelas três personalidades femininas, que as tornaram símbolos de “santidade”.

