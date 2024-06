O POVO CBN Cariri tem novo coordenador e âncora

Jornalista Luciano Cesário assume como novo âncora da rádio O POVO CBN Cariri Crédito: Luciano Cesário/ O POVO CBN Cariri

O jornalista Luciano Cesário é o novo coordenador de Jornalismo da rádio O POVO CBN Cariri e o novo âncora do programa O POVO no Rádio, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas. Ele estreia nesta segunda-feira, 17. Também passa a fazer parte do time o produtor Denilson Rodrigues. Luciano já atuou como repórter da O POVO CBN Cariri, do O POVO - nas editorias de Cidades e Política - e na rádio O POVO CBN em Fortaleza, onde chegou a ancorar diversos programas e fez coberturas na área de Veículos.

Segundo ele, o foco é sempre o ouvinte. "Entregar conteúdos em primeira mão, com apuração cuidadosa e que sejam relevantes para a região é a nossa meta cotidiana", diz.

"O privilégio de compor duas marcas respeitadas — O POVO e CBN — traz junto a autoridade e a responsabilidade de falar do Cariri para tanto para quem vive aqui quanto para quem nos acompanha de longe", diz Luciano, com uma série de premiações na carreira, como o primeiro lugar no Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Ceará e no Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário.