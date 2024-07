Homem confessa ter matado enteada por asfixia e queimado corpo da vítima em Salitre, no Cariri

Um homem de 37 anos confessou ter asfixiado a própria enteada e ateado fogo no corpo da menina após o crime, que ocorreu em Salitre, na região do Cariri, no Ceará. Maria Raquelly da Conceição, de 13 anos, estava desaparecida desde o último sábado, 30, data do homicídio.

Natanael Alves dos Santos foi localizado pela Polícia Militar no município de Ipubi, no interior de Pernambuco. À Delegacia local, o suspeito explicou que colidiu o veículo que conduzia contra um caminhão durante a tentativa de fuga e que tentou suicídio, cortando os próprios pulsos, antes de ser preso pelos policiais militares.

Ao ser questionado sobre os motivos que o levaram a cometer o assassinato, o homem alegou que “não queria ter matado” a enteada. A mãe da menina não estava em casa no momento em que Natanael levou Raquelly para uma região de mata fechada, onde cometeu o crime. Os policiais perguntaram se o homem abusou sexualmente da adolescente, mas ele negou.