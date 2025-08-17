Ex-delegado de Santa Quitéria é condenado a pagar multa por improbidade administrativa

Ex-delegado de Santa Quitéria é condenado a pagar multa por improbidade administrativaJosé Milson Teixeira e Pinho liberava veículos apreendidos e prejudicava investigações, aponta o MPCE. Inspeção encontro irregularidades no gabinete
A Justiça condenou um ex-delegado de Santa Quitéria ao pagamento de multa de R$ 10 mil por atos de improbidade administrativa. A decisão da 2ª Vara Cível da Comarca do município atendeu a ação proposta pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).
Conforme a 1ª Promotoria de Justiça da cidade, enquanto esteve à frente da Delegacia de Polícia Civil (DPC), José Milson Teixeira e Pinho teria praticado reiteradas condutas ilegais e omissivas, prejudicando investigações em andamento.
Em um dos casos, foi constatada a devolução irregular de um veículo envolvido em um processo de homicídio culposo no trânsito, ainda em tramitação.
Ex-delegado é condenado: veja o que o MPCE encontrou
A Promotoria apontou uma série de irregularidades, como a devolução de bens sem ordem judicial, registros incompletos nos livros de controle e liberação de veículos identificados somente pelo modelo, sem abertura de inquérito ou submissão à perícia.
Por esses motivos, em 28 de maio de 2014, o MP ingressou com a ação civil pública solicitando a responsabilização do agente com base na Lei n.º 8.429/1992, a Lei de Improbidade Administrativa (LIA).
Durante inspeção na unidade policial, o MP também verificou situações de abandono administrativo. Entre os problemas, estavam:
- veículos apreendidos armazenados de forma desorganizada e deteriorada,
- inexistência de livro de entrada e saída de veículos,
- armas e equipamentos deixados no chão do gabinete,
- ausência de controle sobre materiais enviados para perícia,
- objetos apreendidos sem procedimento investigatório vinculado e
- boletins de ocorrência arquivados sem providências.
No gabinete funcional, foram ainda encontradas bebidas alcoólicas, conduta considerada incompatível com a função pública.
Essas constatações embasaram a ação que resultou na condenação do ex-delegado.
