Quatro pessoas, incluindo uma criança, são baleadas no Jardim das Oliveiras

Imagens feitas após a tentativa de chacina por moradores mostram que o espaço público estava lotado no momento do crime / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quatro pessoas foram baleadas na noite dessa quinta-feira, 26, em uma praça do bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. Entre as vítimas está uma criança de oito anos.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as demais vítimas são duas mulheres de 33 e 37 anos e um homem de 46 anos. Eles foram socorridos para uma unidade hospitalar; o estado de saúde deles não foi informado.