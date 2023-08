Asfalto "derrete" devido ao calor em Santa Quitéria; altas temperaturas são comuns no período, diz Funceme

Asfalto em trecho da CE-257 "derreteu" com altas temperaturas de Santa Quitéria Crédito: Thiago Rodrigues/A Voz de Santa Quitéria

O recapeamento de um trecho da CE-257 derreteu nos últimos dias, em um trecho da rodovia localizado no município de Santa Quitéria, a cerca de 229 km de Fortaleza. O dano ao asfalto na região teria sido causado pelo forte calor registrado no município na última semana. De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), a obra foi realizada há cerca de quatro meses, ao longo de 150 metros da pista. Em nota, a pasta informou que técnicos foram enviados ao local e detectaram uma "patologia ocasionada pelo excesso de ligante asfáltico, aliado às altas temperaturas registradas na localidade". O jornalista e radialista Thiago Rodrigues fotografou o asfalto derretido, na tarde do último sábado, 26, por volta das 13 horas. "Eu ja tinha recebido o relato de que o asfalto, no dia anterior, estava tipo óleo", conta.

Essas são características do B-R-O Bró. A sigla faz referência aos meses de setembro, outubro e novembro, onde o Ceará costuma registrar as maiores temperaturas no ano. “É possível que, como a gente já está no fim do mês de agosto, tenha uma certa antecipação desse período, e aí já comece a ter características muito parecidas com o que vem pela frente”, explica o meteorologista da Funceme, Bruno Rodrigues. Também na semana passada, as cidades de Jaguaribe e Barro, no interior do Estado, atingiram cerca de 40 °C. Altas sensações térmicas deverão ser uma tendência no Estado, mas com algumas diferenças entre as regiões.